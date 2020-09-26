Глава Евросовета потребовал немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/d79952da-00ab-11eb-b66e-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель Фото: Charles Michel/twitter.com

Стороны в Нагорном Карабахе должны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. Об этом 27 сентября заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Сообщения из зоны нагорнокарабахского конфликта о боевых действиях вызывают самое серьёзное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Единственный путь вперёд — немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий, — написал он в Twitter.

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.



Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.



An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward. — Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020

Ранее омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации дать правовую оценку действиям Армении, которая утром 27 сентября в нарушение режима прекращения огня начала миномётный и артиллерийский обстрел азербайджанской территории.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил серьёзную озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе в беседе со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Глава российского внешнеполитического ведомства заверил армянского министра, что Москва приложит усилия для стабилизации ситуации в качестве посредника. В МИД РФ сообщили, что Лавров ведёт интенсивную деятельность в контакте со всеми вовлечёнными сторонами, направленную на прекращение огня и переход к переговорам.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.