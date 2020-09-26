Глава Евросовета потребовал немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/d79952da-00ab-11eb-b66e-fa163e074e61_660.jpgШарль МишельФото: Charles Michel/twitter.com
Стороны в Нагорном Карабахе должны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. Об этом 27 сентября заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Сообщения из зоны нагорнокарабахского конфликта о боевых действиях вызывают самое серьёзное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Единственный путь вперёд — немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий, — написал он в Twitter.
Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.
Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.
An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward.
Ранее омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации дать правовую оценку действиям Армении, которая утром 27 сентября в нарушение режима прекращения огня начала миномётный и артиллерийский обстрел азербайджанской территории.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил серьёзную озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе в беседе со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Глава российского внешнеполитического ведомства заверил армянского министра, что Москва приложит усилия для стабилизации ситуации в качестве посредника. В МИД РФ сообщили, что Лавров ведёт интенсивную деятельность в контакте со всеми вовлечёнными сторонами, направленную на прекращение огня и переход к переговорам.
27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.