Азербайджан назвал действия Армении грубым нарушением международного права

https://static.news.ru/photo/3367fd32-00a7-11eb-b6c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации дать правовую оценку действиям Армении, которая утром 27 сентября в нарушение режима прекращения огня начала миномётный и артиллерийский обстрел азербайджанской территории.

В результате интенсивного артиллерийского обстрела населённых пунктов и объектов вооружёнными силами Армении убиты и ранены мирные жители и военнослужащие. Серьёзно пострадали многие дома и гражданские объекты. Умышленное нападение Армении на мирных жителей является грубым нарушением международного права, в том числе международного гуманитарного права и соответствующих положений Женевских конвенций, — цитирует «Интерфакс-Азербайджан» заявление правозащитницы.

По её словам, международные организации и мировое сообщество должны приложить усилия для освобождения территорий Азербайджана, признанных ООН, а также дать правовую оценку преступлениям, совершённым Арменией, предотвратить нарушения международного права.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.