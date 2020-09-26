Лавров пообещал Армении посредничество по стабилизации ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/4275fc14-00a9-11eb-af22-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил серьёзную озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе в беседе со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Глава российского внешнеполитического ведомства заверил армянского министра, что Москва приложит усилия для стабилизации ситуации в качестве посредника. В МИД РФ сообщили, что Лавров ведёт интенсивную деятельность в контакте со всеми вовлечёнными сторонами, направленную на прекращение огня и переход к переговорам.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Минобороны Азербайджана отчиталось об успешном контрнаступлении на карабахском участке фронта.