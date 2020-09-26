Минобороны Азербайджана заявило об успешном контрнаступлении в Карабахе

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Минобороны Азербайджана заявило об «успешной контрнаступательной операции» в карабахском направлении фронта.

Подразделения Азербайджанской Армии ведут бои за важные высоты, находящиеся под оккупацией армянских войск на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг. Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая его большое количество маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяжённости фронта идут ожесточенные бои, — говорится на сайте медомства.

Армия Азербайджана наносит удары по военным объектам Армении, заявил 27 сентября 2020 года глава Азербайджана Ильхам Алиев во время телевизионного обращения на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. 27 сентября 2020 года около 06:00 армянские ВС совершили широкомасштабную провокацию в зоне расположения азербайджанской армии. Армянские военные обстреляли из артиллерийских установок населённые пункты.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Накануне Генеральная прокуратура Азербайджана опубликовала список раненых из числа гражданского населения в результате обстрелов в Карабахе. Согласно данным ведомства, «в результате вооружённой провокации Армении на оккупированных территориях Азербайджана» ранения получили шесть человек: житель Тертерского райна Ройал Гасанов (1987 года рождения), жители Физулинского района Физули Мамедов (1960 года рождения) и Вюсал Гулиев (1995 года рождения), житель Дашкесанского района Джалал Залов (1982 года рождения), жители Агдамского района Бейкиши Зейналов (1961 года рождения) и Эшгин Аллахяров (1997 года рождения).

Ранее NEWS.ru сообщал, что армия Азербайджана не берёт на прицел мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, в отличие от государства-оккупанта Армении, Баку следует требованиям положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций, заявили представители Минобороны Азербайджана 27 сентября 2020 года, комментируя ситуацию в Карабахе.