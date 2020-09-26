В Баку заявили о погибших и раненных после армянских обстрелов

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Генеральная прокуратура Азербайджана опубликовала список раненых из числа гражданского населения в результате обстрелов в Карабахе.

Согласно данным ведомства, «в результате вооружённой провокации Армении на оккупированных территориях Азербайджана» ранения получили шесть человек: житель Тертерского райна Ройал Гасанов (1987 года рождения), жители Физулинского района Физули Мамедов (1960 года рождения) и Вюсал Гулиев (1995 года рождения), житель Дашкесанского района Джалал Залов (1982 года рождения), жители Агдамского района Бейкиши Зейналов (1961 года рождения) и Эшгин Аллахяров (1997 года рождения).

Все раненные размещены в больницах, — цитирует «Интерфакс-Азербайджан» заявление азербайджанской Генпрокуратуры.

Там отметили, что есть также погибшие среди гражданского населения и военных, но их число не уточняется.

Ранее стало известно, что 27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении прияло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.