Танцевавшая с Лукашенко мисс Беларусь призвала всех остановить насилие

Депутат белорусского парламента Мария Василевич призвала прекратить насилие в стране. По её словам, республика не заслужила «такой боли».
Она призвала противоборствующие стороны «посмотреть друг другу в глаза».
Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки, остановите агрессию! — написала Василевич в Instagram. Запись появилась в историях соцсети.
by_vasilevich/instagram.com
23-летняя девушка также известна как мисс Беларусь — 2018. Она неоднократно появлялась на публике в компании с президентом Лукашенко. В декабре 2018 года они танцевали на новогоднем балу, напоминает РИА Новости.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.
По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.
Акции сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.
Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.
Лукашенко, в свою очередь, заявил, что основа оппозиционных акций — безработные люди с криминальным прошлым, которые появились при попустительстве некоторых «обуржуазившихся граждан». Как писал NEWS.ru, он посоветовал протестующим вместо уличных демонстраций найти работу.