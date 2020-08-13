Танцевавшая с Лукашенко мисс Беларусь призвала всех остановить насилие

https://static.news.ru/photo/a7cf01ec-dd67-11ea-b982-fa163e074e61_660.jpg Мария Василевич Фото: by_vasilevich/instagram.com

Депутат белорусского парламента Мария Василевич призвала прекратить насилие в стране. По её словам, республика не заслужила «такой боли».

Она призвала противоборствующие стороны «посмотреть друг другу в глаза».

Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки, остановите агрессию! — написала Василевич в Instagram. Запись появилась в историях соцсети.

by_vasilevich/instagram.com

23-летняя девушка также известна как мисс Беларусь — 2018. Она неоднократно появлялась на публике в компании с президентом Лукашенко. В декабре 2018 года они танцевали на новогоднем балу, напоминает РИА Новости.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Акции сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским.