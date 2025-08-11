Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 17:07

Ереван и Баку намерены вместе бороться с сепаратизмом и терроризмом

Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Дональд Трамп Фото: Mark Schiefelbein/ТАСС

Баку и Ереван осуждают все виды сепаратизма и терроризма, в связи с чем будут вести борьбу с этими явлениями в рамках своих юрисдикций, говорится в тексте парафированного соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Документ, опубликованный на официальном сайте азербайджанского МИД, состоит из 17 пунктов.

Стороны осуждают все проявления нетерпимости, расовой неприязни и дискриминации, сепаратизма, насильственного экстремизма и терроризма и будут вести борьбу с этими явлениями <...>, — говорится в соглашении.

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан создадут комиссию, которая будет контролировать выполнение условий мирного соглашения. Представители стран должны будут не только следить за реализацией договоренностей, но и рассматривать спорные вопросы и при необходимости привлекать международных посредников.

МИД Азербайджана впервые опубликовал текст парафированного мирного соглашения с Арменией в понедельник, 11 августа. В частности, Баку и Ереван отказались от территориальных претензий друг к другу, а также от применения силы друг против друга.

Азербайджан
Армения
договоры
соглашения
