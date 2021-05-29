Эрдоган посетит Азербайджан с 14 по 16 июня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с официальным визитом с 14 по 16 июня, сообщила в понедельник, 31 мая, администрация турецкого лидера. Об этом пишет РИА Новости.
Наш президент посетит 13–14 июня Бельгию, а 14–16 июня Азербайджан, — говорится в полученном сообщении.
Ранее дипломатический источник сообщил NEWS.ru, что Эрдоган посетит Баку 15 июня, а на следующий день ожидается его визит в город Шуша в Карабахе.
По его словам, в ходе визита турецкого лидера в Шушу ожидается его участие в церемонии закладки фундамента школы.
Ранее стало известно, что заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня состоится 3 июня в Баку. В ведомстве уточнили, что «стороны рассмотрят перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах».
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