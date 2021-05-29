Эрдоган посетит Азербайджан с 14 по 16 июня

https://static.news.ru/photo/26a1a670-c1f4-11eb-932c-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с официальным визитом с 14 по 16 июня, сообщила в понедельник, 31 мая, администрация турецкого лидера. Об этом пишет РИА Новости.

Наш президент посетит 13–14 июня Бельгию, а 14–16 июня Азербайджан, — говорится в полученном сообщении.

Ранее дипломатический источник сообщил NEWS.ru, что Эрдоган посетит Баку 15 июня, а на следующий день ожидается его визит в город Шуша в Карабахе.

По его словам, в ходе визита турецкого лидера в Шушу ожидается его участие в церемонии закладки фундамента школы.

Ранее стало известно, что заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня состоится 3 июня в Баку. В ведомстве уточнили, что «стороны рассмотрят перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах».