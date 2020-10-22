Азербайджан поддерживает привлечение Турции в карабахское урегулирование

https://static.news.ru/photo/5365de88-1461-11eb-a13f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Emrah Gurel/ТАСС

Турцию необходимо привлечь в карабахское урегулирование, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он отметил, что Турция является единственны государством, которое имеет границы с тремя странами Кавказа.

Больше ни у какой другой страны таких границ нет. Конечно же, Турция должна быть активно привлечена (в карабахское урегулирование — прим. NEWS.ru)... и мы это сильно поддерживаем, — подчеркнул он в интервью японской газете Nikkei.

Как писал NEWS.ru, ранее Алиев заявил, что власти Азербайджана полностью обеспечат права и безопасность армян, которые живут в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.