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Алиев выразил готовность работать над мирным соглашением с Арменией

09:48, 22 мая 2021
Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: PresidentIlhamAliyev/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал в Twitter возможное подписание мирного соглашения с Арменией.

Глава государства заявил о готовности работать над новым двусторонним договором.

Надеемся, что после [парламентских] выборов в Армении ясности в этом вопросе станет больше. Мирное соглашение предусматривает признание территориальной целостности обеих стран. Мы готовы к этому, — написал Алиев.

Ранее Алиев заявил, что заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией возможно, и это сделает реальной свободную торговлю двух стран с Грузией, но для этого нужна политическая воля Еревана. Президент также считает, что республика может поставлять энергоресурсы в Армению. По его словам, если мирное соглашение будет достигнуто, то может быть сделан второй шаг — свободная торговля между тремя южнокавказскими странами.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

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