Алиев выразил готовность работать над мирным соглашением с Арменией

https://static.news.ru/photo/779f2dce-bacc-11eb-b0af-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: PresidentIlhamAliyev/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал в Twitter возможное подписание мирного соглашения с Арменией.

Глава государства заявил о готовности работать над новым двусторонним договором.

Надеемся, что после [парламентских] выборов в Армении ясности в этом вопросе станет больше. Мирное соглашение предусматривает признание территориальной целостности обеих стран. Мы готовы к этому, — написал Алиев.

Azerbaijan is prepared to work with Armenia on the peace treaty. We hope that there will be more clarity on this matter after the elections in Armenia. The peace treaty stipulates the recognition of the territorial integrity of both countries, and we are ready for that. — Ilham Aliyev (@presidentaz) May 21, 2021

Ранее Алиев заявил, что заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией возможно, и это сделает реальной свободную торговлю двух стран с Грузией, но для этого нужна политическая воля Еревана. Президент также считает, что республика может поставлять энергоресурсы в Армению. По его словам, если мирное соглашение будет достигнуто, то может быть сделан второй шаг — свободная торговля между тремя южнокавказскими странами.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.