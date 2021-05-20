Алиев заявил о возможности мирного договора с Арменией

https://static.news.ru/photo/bdcbd8c8-b98d-11eb-8e42-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: facebook.com/PresidentIlhamAliyev

Заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией возможно, и это сделает реальной свободную торговлю двух стран с Грузией, но для этого нужна политическая воля Еревана. Об этом заявил в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции, посвящённой развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией возможен. Скажу больше, заключение этого договора возможно за относительно короткий промежуток времени. Чего сейчас не хватает — это политической воли с армянской стороны, — отметил президент Азербайджана.

Алиев также считает, что республика может поставлять энергоресурсы в Армению. По его словам, если мирное соглашение будет достигнуто, то может быть сделан второй шаг — свободная торговля между тремя южнокавказскими странами.

Ранее Алиев подчёркивал, что Зангезурский коридор откроет новые возможности — логистические и экономические — для всех стран Южного Кавказа. Проблема однако в том, что проходить он должен по армянской территории, а и. о. премьера республики Никол Пашинян выступил категорически против этого.