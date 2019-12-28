https://static.news.ru/photo/221fa760-2a00-11ea-9c60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация столицы Казахстана взял на себя организацию похорон двух женщин, погибших в авиакатастрофе. Самолёт нидерландского производства Fokker 100 потерпел крушение в аэропорту Алма-Аты 27 декабря. Погибло 12 человек.

Накануне аким [глава администрации] столицы посетил семьи погибших при падении самолёта. Алтай Кульгинов выразил соболезнования семьям Даны Кругловой и Арман Исиной. Акимат города Нур-Султан взял на себя организацию похорон. Родственникам и близким оказывается психологическая помощь, — сообщила руководитель пресс-службы администрации Нур-Султана Акмарал Олжабаева.

По словам главы пресс-службы, церемония прощания с Даной Кругловой и Арман Исиной пройдет в воскресенье утром. Семьям погибших будет выделено по 4 млн тенге ($10,5 тыс.).

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт Bek Air выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. В аэропорту сообщили, что во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. Из расшифровки последних переговоров пилотов с диспетчерами следует , что лайнер готовился к взлёту в штатном режиме. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Деятельность компании Bek Air, которой принадлежало судно, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.

К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета, а также сотрудники нидерландской компании Fokker Technologies, писал NEWS.ru.