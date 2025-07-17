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17 июля 2025 в 13:15

Появились новые детали страшной авиакатастрофы с 270 погибшими

WSJ: командир упавшего в Индии самолета мог отключить подачу топлива

Фото: Javed Dar/XinHua/Global Look Press

Предварительные результаты расследования авиакатастрофы с самолетом Air India в Ахмедабаде в июне указывают, что командир судна мог отключить подачу топлива в двигатели, сообщает The Wall Street Journal. Анализ переговоров в кабине экипажа показывает, что второй пилот сначала выразил удивление, а затем начал проявлять признаки паники, в то время как командир сохранял внешнее спокойствие. В отчете не приводится однозначных выводов о том, было ли это действие случайным или умышленным.

Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) в своем предварительном отчете воздержалось от окончательных выводов о причинах катастрофы. В документе отмечается, что расследование продолжает рассматривать различные версии, включая возможные технические неисправности самолета или недостатки в его техническом обслуживании.

Упавшее воздушное судно выполняло рейс из Ахмадабада в Лондон, вылетев из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя в 13:38 по местному времени. На борту находились 242 человека, включая пассажиров и членов экипажа. Национальный состав пассажиров включал 169 граждан Индии, 53 британца, одного канадца и семерых португальцев. Инцидент произошел в районе Мегани Нагар в непосредственной близости от аэропорта.

После этого британские СМИ писали о случае панической атаки у пилота Air India, произошедшей на следующий день после катастрофы в Ахмадабаде. По имеющейся информации, ухудшение состояния летчика перед очередным рейсом было связано с развитием посттравматического стрессового расстройства на фоне произошедшей авиакатастрофы.

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