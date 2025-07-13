В США назвали причину замирания линии фронта на Украине WSJ: линия фронта на Украине замирает из-за развития беспилотников

Линия фронта на Украине постепенно замирает по причине стремительного развития беспилотных технологий, заявили журналисты американского издания The Wall Street Journal. По их словам, ключевая роль в вооруженном противостоянии досталась FPV-дронам.

В битве за Украину линия фронта все больше замирает. Причина: стремительное развитие технологий беспилотников, — говорится в материале.

Ранее украинские журналисты сообщили о планах по созданию в стране системы уничтожения беспилотников, основным компонентом которой будут дроны-перехватчики. На этот проект, получивший название «Чистое небо», Киев намерен выделить 260 млн гривен (около 483 млн рублей).

Кроме того, американские СМИ заявили, что украинские войска ничего не могут противопоставить беспилотным системам армии России. По словам журналистов, в стандартной системе противовоздушной обороны Украины зияют «серьезные дыры». Авторы материала отметили постоянное обновление тактик и беспилотных технологий ВС России. Киев же может рассчитывать лишь на почти бесполезные кустарные дроны-перехватчики.