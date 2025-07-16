Раскрыто, кто был на борту разбившегося под Хабаровском вертолета

Раскрыто, кто был на борту разбившегося под Хабаровском вертолета Губернатор Демешин: в разбившемся под Хабаровском Ми-8 были сотрудники «Взлета»

Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Хабаровском крае, перевозил сотрудников авиакомпании «Взлет», сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в Telegram-канале. Он выразил соболезнования семьям погибших.

По его словам, судно, направлявшееся 14 июля из Охотска в Магадан, вскоре после взлета перестало выходить на связь. На борту было пять человек.

Сегодня поисково-спасательными службами в 130 км к северо-востоку от Охотска на склоне горы обнаружено полностью разрушенное воздушное судно со следами горения. Вертолет Ми-8 перевозил сотрудников авиакомпании «Взлет», — написал он.

Ранее в оперативных службах сообщили, что на борту пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8 находились три члена экипажа и два техника. Вертолет должен был прилететь в Магадан в 19:00 по местному времени, однако до пункта назначения не добрался.

Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Охотского района сообщил, что вертолет Ми-8 не подавал сигнала бедствия. По его словам, погода в районе происшествия была нормальная.