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17 июля 2025 в 12:32

В США раскрыли неизвестные детали крушения самолета в Индии

WSJ: второй пилот Dreamliner в Индии мог запаниковать из-за действий капитана

Фото: Arnulf Hettrich via www.imago/Global Look Press

Расследование крушения 12 июня самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India выявило, что перед катастрофой второй пилот запаниковал из-за действий капитана борта, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с оценкой властями США хода следствия. Соответствующие данные удалось извлечь из «черного ящика».

Как сказано в материале, командир самолета Сумит Сабхарвал отключил переключатели подачи топлива в оба двигателя вскоре после взлета. Управлявший в этот момент авиалайнером второй пилот Клайв Кундер очень удивился этому, затем его обеспокоенность переросла в панику. При этом Сабхарвал, по словам собеседников издания, был полностью спокоен. Через десять секунд переключатели вернули в исходное положение, после чего Dreamliner разбился.

На данный момент не установлено, было ли отключение систем случайным или преднамеренным. Индийское профильное ведомство также указало в предварительном отчете, что капитан отрицал сам факт взаимодействия с переключателями подачи топлива. При этом в документе не исключаются факторы технической неисправности.

Ранее сообщалось, что Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India мог рухнуть в штате Гуджарат из-за саботажа. Как заявил министр гражданской авиации Индии Мурлидхар Мохол, сейчас причины происшествия уточняются. Согласно последним данным, в катастрофе погиб 241 человек, одному удалось выжить.

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