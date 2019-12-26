https://static.news.ru/photo/a2c7f5ce-2862-11ea-b950-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://www.facebook.com/sterling.kz

Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что деятельность авиакомпании «Бек Эйр», которой принадлежал разбившийся после вылета из Алма-Аты самолёт, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.

Выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан самолёт Fokker-100 потерял высоту после вылета из аэропорта, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На данный момент известно о 14 погибших в результате трагедии, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, по поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина создана правительственная комиссия для выяснения причин случившегося.