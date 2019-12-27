https://static.news.ru/photo/4ae25e90-28b1-11ea-a0c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Нидерландская компания Fokker Technologies (холдинг GKN Aerospace) направит группу своих специалистов на место авиакатастрофы в Казахстане. Самолёт их производства — Fokker 100 — потерпел крушение в аэропорту Алма-Аты.

Fokker​ направит туда группу специалистов; это будет очень маленькая группа для оказания технической поддержки, — сказал ТАСС директор по глобальному маркетингу и коммуникациям GKN Aerospace Даниэл Кендрик.

До этого в компании заверяли, что будут тесно сотрудничать с авиаперевозчиком и всеми соответствующими органами власти, чтобы оказать помощь в поведении расследования инцидента.

Fokker 100 — среднемагистральный пассажирский самолёт нидерландской авиастроительной компании. Производство этих лайнеров завершилось в 1997 году. Сама фирма обанкротилась. Однако ряд дочерних предприятий, в том числе Fokker Technologies, продолжил работу. В 2015 году Fokker Technologies вошла в британский холдинг GKN Aerospace.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. В аэропорту сообщили, что во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание.

Ранее появилась расшифровка последних переговоров пилотов с диспетчерами. Из неё следует, что лайнер готовился к взлёту в штатном режиме.

На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибло 12 человек. 28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура.

Деятельность компании Bek Air, которой принадлежало судно, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.

К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета, писал NEWS.ru.