https://static.news.ru/photo/988f9bb0-2881-11ea-b8f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

Перед катастрофой в аэропорту Алма-Аты самолёт авиакомпании Bek Air во время подъёма дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аэропорта. Там подчеркнули, что шасси к тому моменту были уже убраны. К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. По уточнённым данным, погибло 12 человек. Всего на борту самолёта находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Деятельность Bek Air остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы. 28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура, писал NEWS.ru.