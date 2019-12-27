Опубликована запись последних переговоров пилота разбившегося в Казахстане лайнера Fokker 100 авиакомпании Bek Air. Из неё следует, что лайнер готовился к взлёту в штатном режиме.
Расшифровку переговоров приводит телеканал РЕН ТВ:
Диспетчер (Д): «Bek Air 2100, Алматы — Вышка. Рулите. <...>
Bek Air 2100, исполнительный 05 правая [ВПП], взлёт по команде».
Пилот (П): «Bek Air 2100, к взлёту готовы».
Д: «Bek Air 2100, понял, ждите».
Д: «Bek Air 2100, ветер 040 градусов, 05 правая, взлёт разрешаю».
П: «05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!»
Д: «Доброго пути!»
Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. В аэропорту сообщили, что во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание.
На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибло 12 человек. 28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура.
Деятельность компании Bek Air остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.
Fokker 100 — среднемагистральный пассажирский самолёт нидерландской авиастроительной компании. Производство этих лайнеров завершилось в 1997 году.
К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета, писал NEWS.ru.
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