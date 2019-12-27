https://static.news.ru/photo/55c11f4a-2893-11ea-aab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: emer.gov.kz

Опубликована запись последних переговоров пилота разбившегося в Казахстане лайнера Fokker 100 авиакомпании Bek Air. Из неё следует, что лайнер готовился к взлёту в штатном режиме.

Расшифровку переговоров приводит телеканал РЕН ТВ:

Диспетчер (Д): «Bek Air 2100, Алматы — Вышка. Рулите. <...>

Bek Air 2100, исполнительный 05 правая [ВПП], взлёт по команде».

Пилот (П): «Bek Air 2100, к взлёту готовы».

Д: «Bek Air 2100, понял, ждите».

Д: «Bek Air 2100, ветер 040 градусов, 05 правая, взлёт разрешаю».

П: «05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!»

Д: «Доброго пути!»

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. В аэропорту сообщили, что во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание.

На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибло 12 человек. 28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура.

Деятельность компании Bek Air остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.

Fokker 100 — среднемагистральный пассажирский самолёт нидерландской авиастроительной компании. Производство этих лайнеров завершилось в 1997 году.

К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета, писал NEWS.ru.