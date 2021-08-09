Последняя звезда Голливуда 30-х годов умерла в США

Американская актриса Джейн Уизерс умерла на 96-м году жизни, передаёт портал Deadline. Её считают последней звездой Голливуда 1930-х после ухода из жизни двукратной обладательницы «Оскара» Оливии де Хэвилленд в 2020-м. Дочь покойной — дизайнер костюмов Кендалл Эррер — отметила, что мать очень любила свою работу и с удовольствием говорила о карьере.

Она всегда излучала радость и благодарность, признавалась, что ей повезло, — подчеркнула Уизерс.

Актёрскую карьеру Уизерс начала в возрасте трёх лет, участвуя в радиоспектаклях. В 1930-х годах девочка переехала вместе с матерью в Голливуд. В 1934-м она дебютирует в кино ролью в комедии «Сияющие глазки». В 1940-х артистка стала героиней двух подростковых романов «Джейн Уизерс и тайная комната» и «Джейн Уизерс и призрак скрипки».

В 1958-м женщина приняла участие в драме «Гигант» с Джеймсом Дином, но через некоторое время ушла из кино и начала сниматься на ТВ. Зритель её знает по сериалам «Час Альфреда Хичкока», «Семейка монстров» и «Она написала убийство». На Аллее славы есть звезда Джейн Уизерс.

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