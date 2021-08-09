Актриса сериала «Клиника» умерла от рака

Американская актриса и продюсер Марки Пост, сыгравшая в трёх эпизодах ситкома «Клиника», умерла от рака в возрасте 70 лет, передаёт Deadline. Менеджер артистки подчеркнула, что покойная боролась с недугом около четырёх лет. Она не стала делать перерыв в карьере после диагноза или навсегда уходить из кино.

Последними проектами Пост стали фильм «Четыре Рождества и свадьба» (2017) и сериал «Детки в порядке» (2018–2019). Актриса родилась в штате Калифорния в 1950-м, стала известной в конце 1970-х, появившись в лентах «Калифорнийский дорожный патруль», «Барнаби Джонс» и сериалах «Невероятный Халк» и «Бак Роджерс в двадцать пятом столетии».

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