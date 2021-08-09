В США умер комик Тревор Мур

В США умер комик, актёр и продюсер Тревор Мур. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление супруги Мура Айми Карлсон.

Мы опустошены потерей моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, и всё же для нас он был просто центром всего нашего мира, — говорится в опубликованном заявлении.

По имеющимся данным, смерть актёра наступила 6 августа в результате несчастного случая. Подробности не сообщаются.

Тревор Мур родился в 1980 году в Нью-Джерси. В возрасте 12 лет опубликовал первый сборник карикатур «Обрывки». В 1999 году он переехал в Нью-Йорк, стажировался у исполнительного продюсера Saturday Night Live Лорна Майклса, принимал участие в передаче NBC page.

Мур вёл авторское шоу «Мир Тревора Мура» на канале Comedy Central, где представлялась серия его комедийных скетчей. Также он отметился режиссёрскими и актёрскими работами в фильмах «Городские приматы», «Лучшая охрана» и «Мисс Март».

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