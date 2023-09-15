Глупый фильм или кино для взрослых? Рецензия на «Барби» Как кукла в розовом платье заговорила о человеческих ценностях

Фото: Warner Bros. Pictures

Хотя официально показ «Барби» Греты Гервиг в России так и не разрешили, с 14 сентября некоторые кинотеатры все же выпустили дублированную версию фильма с официальными голосами Марго Робби и Райана Гослинга. За первые две недели мирового проката картина собрала рекордные для киноиндустрии $351,4 млн, а в России Минкульт отказал «Барби» в прокатном удостоверении из-за несоответствия с «традиционными ценностями». Обозреватель NEWS.ru посмотрел фильм и рассказывает, почему «Барби» необходима России.

О чем фильм «Барби»

Картина начинается с предыстории появления знаменитой куклы. На фоне примерных девочек младшего дошкольного возраста в безлюдной пустыне голос за кадром (в оригинале — Хелен Мирен) рассказывает, что раньше детям приходилось играть только в дочки-матери с пупсами. Но появилась она, Барби, ролевая модель успешной женщины с идеальным телом, которая навсегда изменила мир.

Барби (Марго Робби) живет в Барбиленде. В розовом мире из пластика и блесток живут и другие куклы. Они тоже Барби. Каждая имеет свою профессию или работу. Тут и Барби-физик (Эмма Маки), и Барби-дипломат (Никола Кохлан), и Барби-президент (Исса Рэй), и Барби-писательница (Александра Шипп). Их день начинается одинаково идеально: солнечное утро, душ с невидимой водой, поджаренный тост с воображаемым молоком и шкаф с сотней модных нарядов. Дом каждой Барби — это дом мечты.

Но однажды «стереотипная» Барби, то есть Марго Робби, сталкивается с экзистенциальным кризисом. В голову лезут мысли о смерти и личном разочаровании, на теле появляется целлюлит, а ступни, которые всегда стояли на носочках, с грохотом падают на пятки.

Оказывается, что кукла тесно связана со своей реальной владелицей. Именно ей принадлежит хандра, расстройства и депрессивные мысли. Чтобы вернуться к привычному пластиковому мироощущению, ей предстоит отправиться в реальный мир. Вместе с Барби в путешествие собирается безнадежно влюбленный в нее Кен. Однако пока героиня Робби ищет свою владелицу, персонаж Гослинга открывает для себя вдохновляющий мир патриархата, крутых машин, пива и лошадей.

Поездку омрачает руководство компании Mattel, производителя кукол. Ее директор (Уилл Фаррелл) намерен вернуть сбежавшую Барби в заводскую коробку, чтобы та не разрушила оба мира.

Фото: Warner Bros. Pictures

Какие философские темы скрываются за розовыми декорациями

Несмотря на нехитрый сюжет, за неполные два часа хронометража режиссер Грета Гервиг («Маленькие женщины») осветила десяток важнейших тем человеческого существования в современном обществе. Здесь есть рассуждения о феминизме, токсичной маскулинности, бессмысленной женской жестокости по отношению к мужчинам, отношениях матерей и дочерей, принятии себя, депрессии, потери идентичности, созависимых отношениях, равноправии и многом другом.

И все это помещается в фирменную розовую упаковку знаменитых на весь мир кукол. Гервиг не воспела Барби, как того ожидали хейтеры. Она развернула серьезную дискуссию о человеке в капиталистическом мире в самых, казалось бы, неуместных для этого цветах.

С одной стороны, Грета размышляет о значении Барби для многих поколений женщин. Является ли она для них примером или стала отражением негативных стереотипов? Мотивирует ли на большие мечты или ущемляет в физических несовершенствах? Барби, как маленькой девочке, однажды приходится повзрослеть и познавать все ужасы объективизации.

В погоне за идеалом и высокими стандартами современная женщина теряет себя. Общество диктует: будь худой, но не слишком. И не признавайся, что хочешь быть худой. Говори, что хочешь быть здоровой. И при этом будь худой.

«У тебя должны быть деньги, но просить денег нельзя, ведь это меркантильно. Будь лидером, но не будь жесткой. Направляй людей, но не критикуй чужие идеи. Материнство должно быть тебе в радость, но поменьше болтай о детях, ведь это скучно. Ты должна построить карьеру, но часики-то тикают, а ты до сих пор без мужа и без семьи», — рассуждают героини фильма.

С другой стороны, Гервиг с педантичной скрупулезностью и уважением показывает мир Барби вместе с фирменными аксессуарами и костюмами. Ей удалось достичь баланса между глупым и серьезным. Она схватывает саму манеру игры в куклы, но вместе с этим комментирует сексизм, потребительство и исторический патриархат.

Почему Кен — одна из лучших работ Райана Гослинга

Однако Барби и вместе с ней пласт «женских» тем только первый слой фильма. Отдельного внимания заслуживает Кен в исполнении Райана Гослинга. Он «не просто Кен», как заявлено в официальном слогане картины (She’s everything, he’s just Ken. С англ. «Барби — это всё, а он — просто Кен»). Драматургия этого персонажа не уступает героине Робби, а его центральная музыкальная тема звучит даже убедительнее женской.

Гослинг превратил своего нескладного, эгоцентричного парня с «карамельным загаром» в комичного и трагичного персонажа одновременно. Он в прямом смысле играет нелепую и неуклюжую куклу. Смысл его жизни — «пляжить». То есть просто находиться на пляже. Кататься на волнах он не умеет, это делает Кен-серфер. Кен-спасатель следит за порядком, Кен-пловец плавает, Кен-волейболист без конца играет. Ну а Кен Гослинга обречен «пляжить» и безответно вздыхать по Барби, которой до него совершенно нет дела.

Помимо отличных актерских работ Марго Робби и Райана Гослинга, Грета Гервиг собрала впечатляющий каст второго плана: Майкл Сера, Симу Лю, Кингсли Бен-Адир и звезды сериала «Сексуальное просвещение» Шути Гатва, Эмма Маки, Коннор Сиунделлс.

Фото: Warner Bros. Pictures

Какие истины объясняет «Барби»

Благодаря художественному оформлению Сары Гринвуд и костюмам Жаклин Дюрран «Барби» смотрится как легкий блокбастер. Но важные идеи, аккуратно подсаженные в разных частях фильма, звучат единым аккордом в самом финале. «Стереотипная» Барби без профессии и цели в жизни встречается со своей изобретательницей Рут Хэндлер. Создатель говорит со своим созданием, раскрывая главную иллюзию капитализма — творение существуют независимо от тех, кто его сделал.

Барби — это идея вечной и пустой жизни, но чтобы она наполнилось смыслом, кукла должна стать человеком. Гервиг заключает, что за пластмассовым идеалом нет счастья, за бездумной влюбленностью нет истинной любви, за агрессивным феминизмом нет женственности, за яростным патриархатом — мужественности. Но из этого безумного водоворота современных терминов есть единственный выход — найти и принять себя. В этой связи сложно согласиться с Минкультом, что «Барби» противоречит традиционным ценностям.

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