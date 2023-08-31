«Барби» и «Оппенгеймер» обвинили в несоответствии традиционным ценностям Минкульт: «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют традиционным ценностям

Фото: Warner Bros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадр из фильма «Барби»

Американские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей, поставленным президентом РФ, сообщается в ответе замминистра культуры Андрея Малышева на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, передает РИА Новости. По этой причине ведомство отказалось выпускать в кинопрокат фильмы через параллельный импорт.

Предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — говорится в документе.

В ответе Минкультуры также отмечается, что увеличение доли российских фильмов в прокате должно способствовать патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что в Москве отменили показы фильма «Барби», которые были запланированы на 9 сентября. Купившим билеты в кино стали приходить СМС-сообщения об отмене сеансов. Причины отмены не называются.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал предложение своей коллеги Марии Бутиной о запрете в России как кукол Барби, так и нашумевшего в мировом прокате одноименного фильма. Он отметил, что не имел бы ничего против Барби, если бы она оставалась «просто глупой куклой», потому что глупые куклы «тоже имеют право быть».

По словам кинокритика Романа Григорьева, успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется тремя факторами: неожиданный сюжет, голливудские кинозвезды и сарафанное радио. Он отметил, что Голливуд предложил зрителям уникальный продукт, оживив любимую игрушку детства.