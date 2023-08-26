Москвичи не увидят «Барби» в кино «Кровавая барыня»: в Москве отменили показы фильма «Барби»

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадр из фильма фильма «Барби»

В Москве отменили показы фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг, которые были запланированы на 9 сентября, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. По ее данным, купившим билеты в кино стали приходить СМС-сообщения об отмене сеансов. Причины отмены не называются.

По словам Собчак, показы «Барби» были отменены в «Мягком кинотеатре» и «Киноквартале». В последнем заявили, что фильм все же покажут в сентябре, но точные даты пока неизвестны.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал предложение своей коллеги Марии Бутиной о запрете в России как кукол Барби, так и нашумевшего в мировом прокате одноименного фильма. Он отметил, что не имел бы ничего против Барби, если бы она оставалась «просто глупой куклой», потому что глупые куклы «тоже имеют право быть».

По словам кинокритика Романа Григорьева, успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется тремя факторами: неожиданный сюжет, голливудские кинозвезды и сарафанное радио. Он отметил, что Голливуд предложил зрителям уникальный продукт, оживив любимую игрушку детства.