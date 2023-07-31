Кинокритик назвал три фактора успеха фильма «Барби» в прокате Кинокритик Григорьев назвал актерский состав и сюжет составляющими успеха «Барби»

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Райан Гослинг и Марго Робби на премьере «Барби» в Лондоне

Успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется тремя факторами: неожиданный сюжет, голливудские кинозвезды и сарафанное радио, рассказал NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. По его словам, Голливуд предложил зрителям уникальный продукт, оживив любимую игрушку детства. Также создатели фильма подогрели интерес аудитории, каждый раз выкладывая новые трейлеры или кадры со съемочной площадки.

В фильме играют Марго Робби и Райан Гослинг — две звезды первого уровня. Любимая в детстве кукла наконец ожила, и про нее сняли кино, это просто фантастическое предложение от Голливуда, сумасшествие и мечта всего детства. Новость об этом фильме вышла больше года назад. Каждый выход нового трейлера или кадра со съемочной площадки, яркие наряды, кричащие розовые цвета — все это дергало глаз зрителя. Интрига подогревала интерес, — сказал Григорьев.

Кинокритик добавил, что авторы фильма умудрились поэкспериментировать, так как поле неосвоенное и создатели «Барби» могли делать что угодно.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина призвала убрать кукол Барби с российского рынка. Она также раскритиковала фильм о знаменитой игрушечной девушке.