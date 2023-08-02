«Чудовище с плавающим гендером»: Милонов предложил запретить Барби в России Милонов: из смеси пинап-девочки и шлюшки Барби становится чудовищем с плавающим гендером

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Депутат ГД Виталий Милонов поддержал предложение своей коллеги Марии Бутиной о запрете в России как кукол Барби, так и нашумевшего в мировом прокате одноименного фильма. В интервью NEWS.ru Милонов отметил, что не имел бы ничего против Барби, если бы она оставалась «просто глупой куклой», потому что глупые куклы «тоже имеют право быть».

Так же, как имеют право быть такие же люди. Например, Ольга Бузова и прочие ей подобные. Никто же не протестует против их присутствия в общественном поле, — подчеркнул парламентарий.

Однако образ куклы Барби, по его мнению, начали использовать для продвижения «определенных моделей поведения» и образа жизни. Милонов напомнил, как некоторое время назад в российских магазинах игрушек начали появляться различные новинки американской современной игрушечной промышленности: в виде кукол-трупов, кукол-трансгендеров и так далее.

Из смеси пинап-девочки и, прошу прощения, американской шлюшки из Лас-Вегаса Барби сейчас трансформируется в какое-то чудовище с плавающим гендером, — отметил депутат.

Завоз таких игрушек «благодаря бдительности общественников удалось прекратить», отметил он. Но стало очевидно, говорит Милонов, что к Барби можно прикрутить любую «патогенную политическую прокламацию»: Барби-трансгендер, Барби-украинка, Барби-веганка с вейпом и что угодно.

Это «способ доставки идеологии»: через символ куклы можно вворачивать в голову подростка любые смыслы, считает парламентарий.

И раз уж Барби в США «приклеили антитрадиционные смыслы», то в России, конечно, придется ее убирать, а раскручивать нужно отечественные народные персонажи, резюмировал парламентарий. Например, популярный мультфильм «Маша и медведь».

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина призвала убрать кукол Барби с российского рынка. Она также раскритиковала фильм о знаменитой игрушечной девушке, обвинив его в пропаганде ЛГБТ.

Успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется тремя факторами: неожиданный сюжет, голливудские кинозвезды и сарафанное радио, рассказал NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. По его словам, Голливуд предложил зрителям уникальный продукт, оживив любимую игрушку детства.