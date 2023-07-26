«Все оплачено!» Бузова о долгах перед налоговой Бузова опровергла сообщения о наличии налоговой задолженности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова опровергла в своем Telegram-канале информацию о том, что она задолжала федеральной налоговой службе 192 000 рублей. Исполнительница назвала эти сообщения фейком. По ее словам, она исправно платит налоги и «никому ничего не должна». В качестве доказательства Бузова предоставила справку из ФНС об отсутствии задолженности от 24 июля 2023 года.

У меня все оплачено. Перестаньте вставлять мою фамилию в любой материал, чтобы хоть как-то поднять свою цитируемость и популярность. Меня в России каждый день куда-то вносят. То в списки, то я что-то не сделала, то находят старые отчеты компаний, в которых меня нет уже давным давно, и выдают за настоящее время, то выясняют, какие у меня долги в налоговой. Я плачу исправно налоги, — заявила артистка.

Журналистам, которые публикуют непроверенные сведения, Бузова посоветовала использовать надежные источники информации и обращаться за комментариями лично к ней.

Я всегда открыта к диалогу. И готова обсудить сложившуюся ситуацию на любом уровне. Не надо доводить любую ситуацию до уровня игры в Мафию, а ее надо решать при помощи конструктивного диалога, — пояснила певица.

Ранее стало известно, что телеведущие Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня, Ида Галич, Гоар Аветисян и другие оказались среди топ-100 звезд, вызвавших подозрения у ФНС России. В поле зрения налоговиков также попал блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Сообщалось, что знаменитостей из предполагаемого списка ждет «основательный разнос». Цель проверок — не допустить повторения истории с блогером Еленой Блиновской, обвиняемой по уголовному делу о неуплате налогов почти на 919 млн рублей.