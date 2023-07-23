Mash: Бузова, Боня и Бородина вызвали подозрения у налоговиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущие Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня, Ида Галич, Гоар Аветисян и другие оказались среди топ-100 звезд, вызвавших подозрения ФНС России. По данным канала, в поле зрения налоговиков также попал блогер Николай Соболев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Как пишет Mash со ссылкой на источник в ФНС, знаменитостей из предполагаемого списка ждет «основательный разнос». Согласно данным канала, цель проверок — не допустить повторения истории с блогером Еленой Блиновской, обвиняемой по уголовному делу о неуплате налогов почти на 919 млн рублей.

По информации Mash, вопросы уже возникли к ООО «Ксения Бородина». Предположительно, фирме заблокировали возможность переводить деньги из-за недостоверных сведений в информации о компании.

Помимо того, ограничения наложили на ООО «Фейс Скульптор», в котором, как утверждает канал, 50% принадлежит Виктории Боне. По его сведениям, фирму решили закрыть, сейчас она уже в стадии ликвидации.

Ранее по делу Блиновской арестовали 21 объект недвижимости, в том числе элитные квартиры в центре Москвы и Ярославле, вместе с тем меры коснулись и нежилых помещений. Блиновская остается под домашним арестом. Автора «Марафона желаний» задержали 27 апреля, блогеру вменяют уклонение от уплаты налогов почти на 919 млн рублей и легализацию еще около 43 млн рублей, полученных неправовым способом.