Визажист дал советы по макияжу в стиле Барби Визажист Гринов порекомендовал не увлекаться розовым для макияжа в стиле Барби

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

Марго Робби в фильме «Барби»

Воспроизвести макияж главной героини недавнего кинобестселлера «Барби» вполне реально, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» звездный визажист Захар Гринов. По его словам, для перевоплощения в кукольного персонажа необходимо иметь тональное средство, пудру, хайлайтер, румяна, тушь, карандаш для бровей, фиксирующее средство для бровей, блеск для губ и светло-розовые тени, которыми, однако не стоит увлекаться.

Безупречная светящаяся кожа Марго Робби — заслуга легкой тональной основы. Добиться такого же эффекта поможет тональное средство с не слишком плотной текстурой. И не забудьте зафиксировать тон пудрой, в идеале, с матовым финишем, — рассказал эксперт.

Для макияжа глаз он посоветовал использовать светло-розовые, но не слишком бледные тени с легким шиммером. Их надо нанести на подвижное веко и растушевать кисточкой. При этом главное не переборщить, иначе можно получить «эффект уставших глаз». При макияже бровей можно обойтись лишь подчеркиванием их формы карандашом на тон светлее натуральных бровей, после чего уложить фиксирующим гелем.

И обязательно сделайте милый кукольный румянец. Нанесите на яблочки щек румяна более теплого и яркого оттенка, чем ваши тени, и растушуйте. <...> Нанесите немного сияющего хайлайтера на скулы, кончик носа и во внутренние уголки глаз. На ресницы нанесите вашу любимую тушь. Здесь можно использовать ее более обильно, — добавил специалист.

Для макияжа губ Гринов посоветовал применять сияющий блеск с глянцевым финишем, используя как полностью прозрачный, так и оттеночный вариант, отдав предпочтение оттенку в цвет румян.

Ранее стало известно, что фильм «Барби» может появиться в российском прокате с 9 сентября. Студия дубляжа Red Head Sound сообщила в группе «ВКонтакте» о завершении работы над озвучкой — в дубляже приняли участие «официальные голоса» голливудских звезд Марго Робби и Райана Гослинга.