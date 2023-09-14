Пиратскую «Барби» начали показывать в России с официальной озвучкой Фильм «Барби» вышел в кинопрокат РФ в дубляже с официальным голосом Марго Робби

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

Райан Гослинг и Марго Робби в фильме «Барби»

Фильм «Барби» начали показывать в кинотеатрах России с официальной озвучкой, сообщила студия Red Head Sound на странице во «ВКонтакте». Американская картина вышла в отечественный кинопрокат в дубляже с официальными голосами, исполнительницу главной роли Марго Робби озвучила актриса Татьяна Шитова.

Фильм «Барби» в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Симу Лю, Уилла Феррела, Кейт Маккиннон и других начинает свое путешествие по кинотеатрам России! — говорится в сообщении.

В России легально посмотреть «Барби» в кино нельзя, поскольку права на фильм принадлежат американской студии Warner Bros., покинувшей РФ в начале 2022 года после начала СВО на Украине. Как рассказали представители студии озвучивания, в российских кинотеатрах будет показана цифровая копия картины, а не кинотеатральная.

Первые пиратские показы «Барби» и еще одной громкой новинки — фильма «Оппенгеймер» — начались в России еще на прошлой неделе. При этом один из московских кинотеатров показал «Барби» и «Оппенгеймера» под названиями «Быстрые свидания» и «Дубак». Переименованные картины на афише угадывались по плакатам, которые в кинотеатре решили оставить без изменений.