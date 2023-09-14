Милонов назвал фильм «Барби» безмозглым киселем для апологеток «Дома-2»

Фото: Warner Bros. Pictures

Кадр из фильма «Барби»

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что американский блокбастер «Барби» ждали апологетки «Дома-2», которые почувствовали себя ущемленными после закрытия шоу. В разговоре с NEWS.ru депутат назвал голливудскую картину «фильмом для идиоток» и «безмозглым киселем».

Видимо, коммерсанты пролоббировали любой ценой этот безмозглый кисель выставить на экраны. Для меня показ этого фильма — демонстрация утлости и скудости западной культуры, западный кинематограф производит и хорошие фильмы. Видимо, апологетки «Дома-2», этого кошмара, чувствовали себя несколько ущемленными после закрытия проекта, ждали, видимо, выхода подобного контента, — заявил Милонов.

Отвечая на вопрос, могут ли люди сходить на «Барби», он сказал, что это станет бесполезной тратой времени, которое можно потратить на просмотр другого фильма. По словам Милонова, картину лучше не смотреть.

Очень сложно найти замену «Барби» для людей, которые решили посмотреть фильм «Барби», я не очень разбираюсь в киноскаме. Люди будут стесняться, что они сходили на фильм «Барби», — считает депутат.

Ранее стало известно, что фильм «Барби» начали показывать в кинотеатрах России с официальной озвучкой. Американская картина вышла в отечественный кинопрокат в дубляже с «официальными» голосами, так, исполнительницу главной роли Марго Робби озвучила актриса Татьяна Шитова.