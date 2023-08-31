«У них больное воображение»: кинокритик о запрете голливудских фильмов в РФ Кинокритик Шнейдеров заявил, что для запрета «Барби» и «Оппенгеймера» нет причин

Фото: Universal Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Минкультуры РФ отказалось выпускать в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», не имея на то оснований, заявил в беседе с NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Как следует из позиции самого ведомства, картины не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» запрещены в России, и я принципиально не смотрю ворованные фильмы. Однако я знаю, что «Оппенгеймер» — это фильм про атомную бомбу и является абсолютной антивоенной картиной. Если антивоенный фильм не соответствует российским нравственным ценностям, то где мы живем? — рассказал Шнейдеров.

Кинокритик отметил, что Барби встречается с парнем Кеном, что является примером гетеросексуальной ориентации, поэтому запрет голливудской картины также вызывает вопросы.

Барби никогда не была замечена в ЛГБТ-сообществе. У нее был бойфренд Кен, вполне себе традиционной ориентации. И поэтому Минкульт РФ либо не смотрел эти фильмы, либо у них больное воображение. Ранее гендиректор Роскино также говорила, что у россиян возрос интерес к кинематографу Африки. При всем уважении эти фильмы снимают на коленке. Все нации и народы равны, но африканские фильмы уж слишком специфичные для европеоидного зрителя, — добавил Шнейдеров.

Отказав в показе «Барби» и «Оппенгеймеру», Минкульт отметил, что увеличение доли российских фильмов в прокате должно способствовать патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина выступила с критикой нашумевшего в мировом прокате фильма «Барби» американского режиссера Греты Гервиг. Она обвинила создателей картины в пропаганде нетрадиционных ценностей и призвала убрать кукол компании Mattel из продажи в России.