Британская сеть люксовой одежды объявила об уходе из России Британская сеть люксовой одежды Paul Smith объявила об уходе с российского рынка

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Британская марка одежды Paul Smith

Британский производитель одежды сегмента люкс Paul Smith объявил об уходе с российского рынка, пишет Daily Mail. Компания прекратила поставки товаров в страну и расторгла договор с местным партнером по франчайзингу, который управляет бизнесом в России на протяжении последних 20 лет.

Мы потребовали, чтобы эти магазины были закрыты, и теперь мы прекратили все поставки дистрибутору, — заявил источник издания.

Решение об уходе было принято после того, как корреспондент издания обнаружила продукцию бренда в московском ГУМе. После этого британские клиенты раскритиковали политику фирмы в социальных сетях, назвав главу Пола Смита жадным предателем, который зарабатывает «кровавые деньги». По их мнению, компания не должна была продолжать деловые отношения с Россией после начала конфликта на Украине.

Ранее швейцарские экономисты заявили, что из-за событий на Украине Россию покинули менее 9% компаний из стран Евросоюза и «Большой семерки». Доходность компаний, которые остались на российском рынке, оказалась немного выше, чем у тех, которые решили покинуть Россию. Экономисты отметили, что в четвертом квартале прошлого года динамика на рынке не претерпела значительных изменений.