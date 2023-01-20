В Европе подсчитали долю покинувших Россию западных компаний Швейцарские экономисты заявили, что менее 9% компаний из ЕС и G7 покинули Россию

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Результаты исследования швейцарских экономистов, опубликованные на сайте Университета Санкт-Галлена, показали, что менее 9% компаний из стран Евросоюза (ЕС) и «Большой семерки» (G7) покинули Россию из-за событий на Украине. Профессора Симон Эвенетт и Никколо Пизани использовали в своей работе данные за период до начала специальной операции, а также данные конца 2022 года. Отмечается, что доходность компаний, которые остались на российском рынке, оказалась немного выше, чем у тех, которые решили покинуть Россию.

Эти выводы ставят под сомнение готовность западных фирм уходить из экономического пространства тех стран, которые их правительства считают геополитическими соперниками, — сказано в исследовании.

Экономисты отметили, что в четвертом квартале прошлого года динамика на рынке не претерпела значительных изменений.

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea ранее объявила о намерении выйти из всех проектов в России. Отмечается, что убытки от деконсолидации составят €5,3 миллиарда. Руководство компании подчеркнуло, что уход из России будет осуществлен в соответствии с действующими юридическими обязательствами. Wintershall Dea обладала активами в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG, которые связаны с газопроводом «Северный поток».