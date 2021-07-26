«Вызывает сожаление»: почему Япония отвергнет план Мишустина по Курилам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках турне по Дальнему Востоку посетил курильский остров Итуруп, несмотря на протесты со стороны Японии. Глава правительства озвучил ряд предложений, призванных оживить экономику региона, в том числе создание свободной таможенной зоны. По его словам, в этом будут заинтересованы и японские бизнесмены. Однако Токио считает подобные шаги лишь поводом для выражения протеста и, как говорят эксперты, вряд ли примет предложения Москвы.
Итуруп — первая остановка Михаила Мишустина в дальневосточной поездке. На острове глава правительства осмотрел местную больницу и рыбоперерабатывающий завод. Он также заявил о масштабных планах правительства по развитию экономики Курил. По его словам, кабмин обсуждает возможность введения свободной таможенной зоны на Курилах, а также освобождение от уплаты части налогов, в том числе на прибыль, тех, кто будет инвестировать в острова.
Мне кажется, что это было бы хорошим решением для многих инвесторов, бизнесменов и просто активных людей, которые здесь проживают, — подчеркнул Мишустин. — И это было бы интересно для западных инвесторов, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места и поработать с вами.
Впрочем, Токио отреагировал на предложения Мишустина прохладно. Не секрет, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи в составе Курильской гряды и рассматривает визиты российских официальных лиц на спорные территории как прямой вызов себе. Поэтому, по
Это противоречит последовательной позиции Японии по Северным территориями (Южным Курилам. — NEWS.ru) и вызывает у нас сожаление, — прокомментировал визит российского премьера главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.
Японские бизнесмены не заинтересованы в инвестициях в Курилы, пока ими владеет Россия, даже несмотря на обещания льгот со стороны российского правительства. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов.
Нет, я думаю, что японский бизнес в этом не заинтересован. Это (предложения Мишустина. — NEWS.ru) будет ещё одним поводом обвинить Японию в неконструктивности. Токио не будет проявлять к этому большого интереса, так как процесс переговоров по мирному договору находится на спаде и Япония не подкрепляет свою позицию активными действиями по экономическому проникновению на Курилы, как это было при премьерстве Синдзо Абэ. Поэтому это заявление носит дежурный характер, и я не думаю, что будет иметь какие-то практические последствия. Договорённости Путина и Абэ о совместной экономической деятельности на Курилах были чисто политическим решением, контекст которого сегодня отошёл на задний план. Японский парламент сейчас просто не одобрит соответствующие бюджетные ассигнования.
В последний раз российский премьер-министр посещал Курилы в 2019 году. Тогда этот пост занимал Дмитрий Медведев. Токио выражал аналогичный протест несмотря на то, что в 2016 году Владимир Путин и тогдашний глава правительства Японии Синдзо Абэ достигли договорённости о совместной экономической деятельности на островах. Они касались рыболовства, медицины, туризма и экологии.
На деле совместные инициативы России и Японии, которые обсуждались на встрече двух лидеров, так и не были реализованы. Японские бизнесмены не проявили интереса к предложениям российской стороны, а местное правительство не сочло нужным ни принуждать, ни мотивировать их. Эксперты считали желание заключить мирный договор с Россией и урегулировать курильский вопрос личной инициативой премьер-министра Синдзо Абэ.
После добровольного сложения полномочий главы правительства из-за болезни в 2020 году место Абэ занял Ёсихидэ Суга. Хотя новый японский лидер пообещал продолжать политику своего предшественника и позвонил Владимиру Путину в числе первых лидеров, на деле активность «курильского» направления японской внешней политики была заметно снижена. Причина в том, что политика Абэ, несмотря на многолетние усилия, не увенчалась успехом для Токио, что многими было воспринято как унижение. Москва не пошла на компромисс и не отступилась от своей позиции, согласно которой ей принадлежат все четыре острова Южных Курил. Токио счёл дальнейшие усилия на этом направлении бессмысленными и вернулся к своей «классической» политике, выражая протест, а не заинтересованность в совместном освоении островов Курильской гряды.