«Вызывает сожаление»: почему Япония отвергнет план Мишустина по Курилам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках турне по Дальнему Востоку посетил курильский остров Итуруп, несмотря на протесты со стороны Японии. Глава правительства озвучил ряд предложений, призванных оживить экономику региона, в том числе создание свободной таможенной зоны. По его словам, в этом будут заинтересованы и японские бизнесмены. Однако Токио считает подобные шаги лишь поводом для выражения протеста и, как говорят эксперты, вряд ли примет предложения Москвы.

Итуруп — первая остановка Михаила Мишустина в дальневосточной поездке. На острове глава правительства осмотрел местную больницу и рыбоперерабатывающий завод. Он также заявил о масштабных планах правительства по развитию экономики Курил. По его словам, кабмин обсуждает возможность введения свободной таможенной зоны на Курилах, а также освобождение от уплаты части налогов, в том числе на прибыль, тех, кто будет инвестировать в острова.

Мне кажется, что это было бы хорошим решением для многих инвесторов, бизнесменов и просто активных людей, которые здесь проживают, — подчеркнул Мишустин. — И это было бы интересно для западных инвесторов, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места и поработать с вами.

Впрочем, Токио отреагировал на предложения Мишустина прохладно. Не секрет, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи в составе Курильской гряды и рассматривает визиты российских официальных лиц на спорные территории как прямой вызов себе. Поэтому, по информации агентства Kyodo, японская сторона просила Москву отменить визит Мишустина, но, как видно, безрезультатно.

Премьер-министр Михаил Мишустин government.ru

Это противоречит последовательной позиции Японии по Северным территориями (Южным Курилам. — NEWS.ru) и вызывает у нас сожаление, — прокомментировал визит российского премьера главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Японские бизнесмены не заинтересованы в инвестициях в Курилы, пока ими владеет Россия, даже несмотря на обещания льгот со стороны российского правительства. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов.

Нет, я думаю, что японский бизнес в этом не заинтересован. Это (предложения Мишустина. — NEWS.ru) будет ещё одним поводом обвинить Японию в неконструктивности. Токио не будет проявлять к этому большого интереса, так как процесс переговоров по мирному договору находится на спаде и Япония не подкрепляет свою позицию активными действиями по экономическому проникновению на Курилы, как это было при премьерстве Синдзо Абэ. Поэтому это заявление носит дежурный характер, и я не думаю, что будет иметь какие-то практические последствия. Договорённости Путина и Абэ о совместной экономической деятельности на Курилах были чисто политическим решением, контекст которого сегодня отошёл на задний план. Японский парламент сейчас просто не одобрит соответствующие бюджетные ассигнования. Дмитрий Стрельцов заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России

В последний раз российский премьер-министр посещал Курилы в 2019 году. Тогда этот пост занимал Дмитрий Медведев. Токио выражал аналогичный протест несмотря на то, что в 2016 году Владимир Путин и тогдашний глава правительства Японии Синдзо Абэ достигли договорённости о совместной экономической деятельности на островах. Они касались рыболовства, медицины, туризма и экологии.

Alexandr Liskin/Global Look Press

На деле совместные инициативы России и Японии, которые обсуждались на встрече двух лидеров, так и не были реализованы. Японские бизнесмены не проявили интереса к предложениям российской стороны, а местное правительство не сочло нужным ни принуждать, ни мотивировать их. Эксперты считали желание заключить мирный договор с Россией и урегулировать курильский вопрос личной инициативой премьер-министра Синдзо Абэ.

После добровольного сложения полномочий главы правительства из-за болезни в 2020 году место Абэ занял Ёсихидэ Суга. Хотя новый японский лидер пообещал продолжать политику своего предшественника и позвонил Владимиру Путину в числе первых лидеров, на деле активность «курильского» направления японской внешней политики была заметно снижена. Причина в том, что политика Абэ, несмотря на многолетние усилия, не увенчалась успехом для Токио, что многими было воспринято как унижение. Москва не пошла на компромисс и не отступилась от своей позиции, согласно которой ей принадлежат все четыре острова Южных Курил. Токио счёл дальнейшие усилия на этом направлении бессмысленными и вернулся к своей «классической» политике, выражая протест, а не заинтересованность в совместном освоении островов Курильской гряды.