В Кремле заявили о заинтересованности России в диалоге с Японией

https://static.news.ru/photo/3351935c-8d57-11eb-83c2-96000091f725_660.jpg Ёсихидэ Суга Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия заинтересована в диалоге с Японией и надеется на его скорое возобновление на высшем уровне. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин неоднократно общался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а затем и с его преемником Ёсихидэ Сугой в последние три-четыре года. По словам Пескова, Россия ждёт возобновления диалога так скоро, как позволят обстоятельства.

Мы заинтересованы в диалоге с Японией и в том, чтобы беречь и развивать диалоговую инфраструктуру, которая была налажена за последние годы, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на слушаниях в парламенте заявил, что Токио намерен решить проблему Южных Курил путём диалога с Москвой. По его словам, за основу будет взята совместная советско-японская декларация 1956 года. Суга напомнил, что решимость ускорить переговоры по Курилам была подтверждена в сентябре 2020 года в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.