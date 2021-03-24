Японский премьер пообещал договориться с Москвой по Курильским островам

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на слушаниях в парламенте заявил, что Токио намерен решить проблему Южных Курил путём диалога с Москвой. По его словам, за основу будет взята совместная советско-японская декларация 1956 года.

Суга напомнил, что решимость ускорить переговоры по Курилам была подтверждена в сентябре 2020 года в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

В нашей позиции — продвигать переговоры на основе уже достигнутых договорённостей — изменений нет. Решить нерешённую 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить все силы для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора, — отметил японский премьер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для решения «территориального вопроса» с Москвой Токио должен показать «готовность и способность» заблокировать ряд проливов. Об этом заявил японский политолог, экс-дипломат Акио Каватао. По его мнению, это должны быть проливы между материковой Россией и Южными Курилами. Он добавил, что торопиться Япония не должна.