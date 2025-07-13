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13 июля 2025 в 07:08

Угрожающий Курилам тайфун заметили у берегов Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тайфун «Нари» образовался к югу от Японии, сообщили в Национальном метеорологическом управлении страны. Его заметили неподалеку от островов Огасавара, за 1000 километров от Хонсю. При этом тайфун движется на север и уже в ближайшее время может достичь Курильских островов.

14 июля тайфун пройдет к востоку от полуострова Босо, приблизится к Токио и продолжит движение вдоль побережья префектур Ибараки, Фукусима, Иватэ, Мияги и Аомори, — говорится в сообщении.

Уточняется, что это уже пятый тайфун в этом сезоне. Скорость ветра в его эпицентре достигает 18 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду. В некоторых регионах Японии ожидаются ливни и до 120 миллиметров осадков за сутки.

В середине июня группа туристов из Москвы, Красноярска и других российских городов застряла на китайском острове Хайнань. Они не могли улететь из-за сильного тайфуна. В регионе наблюдался сильный ветер и дождь.

До этого в Сочи объявляли штормовое предупреждение. Из-за мощных ливней были закрыты городские пляжи. Также наблюдались незначительные кратковременные подтопления дорог.

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