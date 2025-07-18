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18 июля 2025 в 20:12

Россия вышла из договора о военном сотрудничестве с Германией

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Россия вышла из договора о военно-техническом сотрудничестве с Германией. МИД поручено уведомить власти ФРГ об этом решении. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, оно размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в г. Москве 14 июня 1996 г.сказано в распоряжении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия снова становится опасной. Так он отреагировал на заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» в случае конфликта с НАТО.

Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль между тем назвал Россию «прямой угрозой» для страны. Однако, добавил он, нет ни единого шанса добиться поражения РФ в вооруженном противостоянии с Украиной. По словам главы МИД, с самого начала кризиса было ясно, что оно завершится за столом переговоров.

Михаил Мишустин
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