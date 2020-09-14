Новый премьер Японии ужесточит позицию по Курилам

Правящая партия Японии определилась с преемником премьер-министра Синдзо Абэ. Новым лидером политического движения избран генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, 16 сентября ожидается утверждение его в должности главы правительства. Как замечают эксперты, во внешней политике Суга не искушён — всю жизнь он занимался внутренними проблемами Японии. Но в отношениях с Россией ему предстоит решать ещё более сложные задачи, чем его предшественнику.

Политическая карьера Ёсихидэ Суга началась в 1980-х, однако до недавнего времени секретарь кабинета министров держался в тени. Общенациональную известность и прозвище «Дядюшка Рэйва» Суга получил, когда в апреле прошлого года на всю страну объявил название новой эры — эры Рэйва.

В отличие от предшественника Синдзо Абэ, происходящего из влиятельного политического клана, Ёсихидэ Суга — человек из народа. Его отец владел фермой в префектуре Акита и выращивал клубнику — особый позднеспелый сорт, пользовавшийся популярностью у жителей городов. В детстве Суга помогал отцу на грядках, но желания унаследовать семейный бизнес не проявлял. После школы он, по собственному признанию, буквально бежал из дома, чтобы найти работу в Токио. В 1969 году поступил в Университет Хосэй, а, чтобы оплатить учёбу, подрабатывал то охранником, то младшим сотрудником в редакции газеты.

Проработав несколько лет помощником депутата парламента, в 1987 году Суга успешно избрался в городской совет Иокогамы. Но на общенациональный уровень политику удалось выйти почти случайно. В 1996 году сын уходящего на пенсию депутата парламента, которому он собирался передать своё кресло, внезапно скончался, и у Суга появился шанс занять вакантное место. Там он сблизился с будущим премьер-министром Синдзо Абэ и получил пост министра внутренних дел во время его первого срока в 2006-2007 годах. После того, как Абэ в 2012-м вернулся в премьерское кресло, Суга получил назначение на должность генерального секретаря кабинета министров.

За время работы в правительстве он зарекомендовал себя как трудоголика и жёсткого начальника: несогласные с ним быстро покидали его офис.

Люди меня боятся, но я очень хорошо отношусь к тем, кто усердно работает, — пояснил свою позицию генсек на недавних партийных дебатах.

Остаётся неясным, как долго новому премьеру удастся занимать свою должность. Он пришёл к власти из-за досрочного ухода Синдзо Абэ по состоянию здоровья, а до следующих парламентских выборов остаётся всего год. Маловероятно, что Суга распустит парламент и объявит досрочное голосование: отвечая на вопросы журналистов, он дал понять, что в условиях пандемии перед правительством стоят совершенно другие задачи.

Если во внутренней политике Суга может похвастаться несколькими важными реформами, в основном, по поддержке сельских регионов и внутреннего туризма, то во внешней политике ему не хватает опыта. Эксперты предсказывают , что при нём этп сфера отойдёт на второй план и правительство сосредоточится на решении внутренних проблем.

Dmitry Medvedev via globallookpress.com/Global Look Press

Однако вопрос принадлежности Южных Курил и заключения мирного договора с Россией новому премьер-министру всё равно придётся каким-то образом решать. Ранее он заявил, что его позиция по спорным островам совпадает с установками предшественника Синдзо Абэ. Но, как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов, Москве стоит ждать от Токио ужесточения риторики.