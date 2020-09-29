Под гром пушек: премьер Японии обсудил Курилы с Путиным

Президент России Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Лидеры общались около 20 минут и ожидаемо договорились поддерживать двусторонние связи. Но если российская сторона акцентировала внимание на совместной разработке вакцин, то Суга после разговора упомянул, что обсуждал и вопрос Южных Курил.

Разговор двух лидеров состоялся 29 сентября по инициативе японской стороны. В сообщении , размещённом на сайте Кремля, сказано, что они договорились продолжать сотрудничество по всему комплексу вопросов. Среди конкретных направлений совместной работы российская сторона упомянула только совместную разработку вакцин.

Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса, — уточняется в сообщении на президентском сайте. — Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Японский премьер Ёсихидэ Суга раскрыл больше подробностей о содержании разговора. Глава правительства заявил репортёрам, что договорился с Путиным «положить конец» территориальному спору двух стран.

Решение этого вопроса нельзя оставлять в наследство нашим потомкам, — уточнил Суга.

Путин — не первый мировой лидер, с которым у Суги состоялся разговор в новом качестве. До этого вступивший в должность 16 сентября премьер пообщался с президентом США Дональдом Трампом, британским премьером Борисом Джонсоном, его австралийском коллегой Скоттом Моррисоном, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем КНР Си Цзиньпином.

Mil.ru

Фон для разговора Путина с Сугой, однако, сложился неблагоприятный. Российские вооружённые силы 29 сентября приступили к военным учениям по противодесантной обороне Курильских островов с участием более 1500 человек и около 200 единиц вооружения и техники. Хотя Москва заранее предупредила Токио об учениях, японская сторона, которая считает Южные Курилы своей территорией, по традиции выразила протест.

Это несовместимо с позицией нашей страны и неприемлемо, — подчеркнул генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Ранее Суга заявлял, что в вопросе российско-японских отношений будет продолжать политику, заложенную его предшественником Синдзо Абэ, которого называли самым пророссийским премьером Японии. Однако эксперты сомневаются, что от нового главы правительства стоит ждать таких же широких жестов, как от Абэ. Многолетние попытки Абэ заключить мирный договор с РФ, обещания многомиллиардных инвестиций в Дальний Восток — всё это не помогло сдвинуть вопрос с мёртвой точки. Поэтому весьма вероятно, что позиция Суги по Курилам будет жёстче, чем у Абэ.

Российские военные учения на Курилах, а также тот факт, что Кремль, в отличие от японского премьера, не упомянул тему мирного договора в сообщении о результатах телефонной беседы, свидетельствуют о том, что и Россия не намерена смягчать свою позицию. И более того, не считает этот вопрос приоритетом двусторонних отношений.