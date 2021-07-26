Песков рассказал, как можно решить спор за Курилы

Точку в территориальном споре России и Японии по вопросу Курильских островов может поставить мирное соглашение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что со стороны России имеется твёрдая политическая воля на развитие отношений с Японией. Президент РФ Владимир Путин предпринимает усилия для выхода на мирный договор с Японией.

На этом пути существуют известные, хорошо известные трудности, сложности, но несмотря на их наличие, по крайней мере со стороны России существует твёрдая политическая воля на развитие добрых отношений с нашим восточным соседом, с Японией, — сказал Песков.

Он добавил, что Россия продолжит доносить до Японии свою позицию по условиям заключения мирного договора.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Ранее Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил. Президент добавил, что эти предложения будут окончательно сформулированы и реализованы после поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток.