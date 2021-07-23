Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

Президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Вы знаете, что мы с японскими партнёрами организуем работу, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Есть хорошие наработки, у вас предложения есть очень хорошие. Скажу, что то, о чём мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, — заявил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Президент добавил, что эти предложения будут окончательно сформулированы и реализованы после поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток. Путин также поручил премьеру обратить особое внимание на ситуацию с Курильскими островами в ходе поездки.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Ранее японские пользователи на портале Yahoo News Japan выразили своё возмущение после выхода материала газеты Sankei Shimbun, посвящённого планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море.