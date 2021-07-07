Японцев возмутили российские ракетные стрельбы

Японские пользователи на портале Yahoo News Japan выразили своё возмущение после выхода материала газеты Sankei Shimbun, посвящённого планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море.

Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като сообщил , что Россия планирует учения в акватории Японского моря с 7 по 9 июля. При этом власти страны следят за военной активностью РФ в приграничных районах и призывают Москву обеспечить безопасность японского судоходства в ходе запланированных ракетных стрельб.

Японские читатели, ознакомившись с материалом, предположили , что Россия намерена отрабатывать целеуказания по прибрежным японским городам, подобную практику следует не допустить, а самой Японии необходимо наращивать собственный военный потенциал.

Пора заканчивать с этими мечтами насчет мирного договора с Россией. Неотложным делом является наращивание нами нашего военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях. Надо довести наши военные расходы до пяти процентов ВВП, строить новые корабли, боевые самолёты и подводные лодки; Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?; Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки? — прокомментировали предстоящие мероприятия пользователи.

Ранее японцы заявили о «военном» козыре в споре за Курилы.