Япония выразила протест из-за визита Мишустина на Курилы

Власти Японии выразили протест из-за визита российского премьера Михаила Мишустина на Курильские острова. Об этом сообщает Kyodo.

Постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такао Мори вызвал российского посла в МИД и выразил протест. Дипломат подчеркнул, что не принимает его.

В свете фундаментальной позиции России [по этому вопросу] мы не принимаем [протест], — сообщил посол.

С понедельника Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Политик посетил остров Итуруп. У него запланирован визит в Курильскую центральную районную больницу, а также на рыбоперерабатывающий комплекс.

Эта поездка вызвала недовольство среди властей Японии. Генсек кабинета министров страны Кацунобу Като считает, что визит Мишустина противоречит позиции Токио по «северным территориям» (так в Японии называют южные Курильские острова) и заслуживает глубочайшего сожаления. Он подчеркнул, что Россию неоднократно призывали по дипломатическим каналам не проводить эту поездку премьера.