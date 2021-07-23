Мишустин не исключил введения на Курилах режима свободной таможенной зоны

Режим свободной таможенной территории может быть введён на Курильских островах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения Итурупа, сообщает ТАСС.

Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории, — заявил премьер.

Также политик рассказал о необходимости сохранения на Курилах пониженной ставки страховых взносов. По его словам, инвесторов могут освободить от части налогов при ведении основных видов деятельности, за исключением финансово-посреднической деятельности, а также производства подакцизных товаров.

Думаю, что надо сохранять здесь, конечно, пониженную ставку страховых взносов, — сообщил министр.

Премьер посетил рыбоперерабатывающее предприятие на острове. Он пообещал рыбопромышленникам Дальнего Востока обеспечить льготный режим для перевозки рыбы в центральную часть России.

Ранее российский лидер Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил. Глава государства подчеркнул, что они будут окончательно сформулированы после поездки Мишустина на Дальний Восток. Путин также поручил премьеру уделить особое внимание на ситуацию с Курильскими островами в ходе поездки.

Из-за визита Мишустина на Итуруп посла России в Японии Михаила Галузина вызвали в МИД Японии. Ему захотели выразить протест из-за поездки российского премьера. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил журналистам, что как только появилась информация о предстоящем визите Мишустина, по дипломатическим каналам Токио призвал российские власти отказаться от этой поездки.