В Японии произошло сильное землетрясение У побережья японской Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 6,0

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии, заявили в метеорологическом агентстве страны. Угроза цунами в регионе не объявлялась. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Отмечается, что очаг катаклизма залегал на глубине 40 километров. Подземные толчки ощущали жители 19 префектур, в том числе небольшое колебание почувствовали в столице — Токио.

Накануне в результате мощного землетрясения на Тайване погибли 10 человек, пострадали 934 жителя. Еще 56 пострадавших оказались заблокированы под завалами.

Мощные подземные толчки магнитудой 7,3 были зафиксированы в акватории Хуалянь к юго-западу от Окинавы. Эпицентр стихии располагался вблизи восточного побережья Тайваня. На японских островах, входящих в префектуру Окинава, была объявлена угроза цунами. Специалисты предупредили, что волны могут достигать высоты трех метров.

В Сети появилось видео обрушения жилой многоэтажки после землетрясения. На кадрах можно увидеть, как жилой дом разваливается до основания на глазах у окружающих. Катаклизм стал сильнейшим за последние 25 лет — 21 сентября 1999 года на Тайване фиксировали сейсмическую активность магнитудой 7,3.