Число жертв мощного землетрясения на Тайване продолжает расти Число погибших при мощном землетрясении на Тайване возросло до 10 человек

Фото: China Times/XinHua/Global Look Press

Число погибших в результате мощного землетрясения на Тайване увеличилось до 10 человек, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы. По его информации, пострадали 934 человека, еще 56 жителей оказались заблокированы в различных зданиях.

По состоянию на 18:00 (13:00 мск) в результате землетрясения, произошедшего у побережья уезда Хуалянь, 10 человек погибли, 934 получили ранения, еще 56 человек оказались заблокированы, — сказано в сообщении.

Мощное землетрясение магнитудой 7,3 было зафиксировано в акватории Хуалянь к юго-западу от Окинавы 3 апреля. Эпицентр толчков располагался вблизи восточного побережья Тайваня. На японских островах, входящих в префектуру Окинава, была объявлена угроза цунами. Специалисты предупредили, что волны могут достигать высоты трех метров.

Ранее ученый РАН Владимир Кособоков заявил, что землетрясение на Тайване не несет угрозы для России. По его словам, до территории РФ может дойти только небольшое цунами высотой 10–20 сантиметров. Эксперт подчеркнул, что такие сильнейшие землетрясения регулярно происходят в районе Тихоокеанского сейсмического пояса.